Нині в роботі майже 40 осель. У третині з них вже повністю замінили покрівлі. На черзі – вікна, фасади, паркани.

«Без зупину та поки дозволяє світловий день наші будівельники працюють на Херсонщині. Адже ініційований Президентом Володимиром Зеленським проєкт «Пліч-о-пліч» про нашу згуртованість. Реалізуючи його, ми робимо добру справу. А ще щодень збагачуємося новими друзями. Сьогодні допомагаємо ми, а завтра виручать нас», – наголосив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Очільник регіону додав, що без діла не сидять і проєктанти. Прописують план реконструкції старостату та пансіонату для людей старшого віку у Бобровому Куті. Створюють карту ремонту тамтешніх доріг. Інфраструктурні об'єкти збираються лагодити й в інших підшефних селах – Ольгиному і Старосіллі.

Загалом над відбудовою деокупованої частини Херсонської області працюють 15 регіонів України.