Вони – для шестикласників. Очікують ще понад 174 тисяч примірників.

«Навчальний рік – за лічені тижні. Готуємося. Забезпечуємо ліцеї та гімназії підручниками. Освітня література – для шестикласників. Надруковано її державним коштом. Вистачить всім. Адже необхідну кількість екземплярів підрахували, виходячи із запитів педагогічних рад», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

За новими підручниками шестикласники зможуть вивчати історію нашої країни та світу, математику, технології, українську та зарубіжну літературу, українську, польську та французьку мови, природничі науки. Діти отримають й книги з курсів «Пізнаємо природу» та «Досліджуємо історію і суспільство».