7 фур із Дніпропетровської області доставили на Миколаївщину цукор, макарони, олію, заморожену курятину. Загалом – 120 тонн продуктів. Це допомога мешканцям звільнених від ворога територій.

«Привезли з командою 7 вантажівок з продуктами. Макарони, цукор, олію і багато іншого. Все те, що потрібно людям у звільнених від окупантів містах та селах. Підтримуємо один одного», – зазначив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Фури для Миколаївщини завантажували у Дніпрі, Кам’янському, Кривому Розі, Новомосковську, Павлограді.

«Наші військові відбивають у ворога території крок за кроком, кілометр за кілометром, – сказав водій фури із Дніпра Володимир. – Веземо туди людям допомогу. Вони побачать, що про них піклуються, зрадіють».

У вантажівках найнеобхідніше – продукти.

«Отримали продукти харчування і речі першої необхідності. Вони для наших деокупованих територій Снігурівської громади. Там немає електрики, не працюють морозильні камери. Тож ця допомога безмежно важлива», – підкреслив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Він додав: продукти від громад Дніпропетровщини спочатку підуть на склад, а вже звідти їх розподілять селами Снігурівщини.

«Маємо допомагати одне одному. І Херсону, і Миколаєву, і Донецьку, і Харкову. Будь-яка область – це наша рідна Україна, неділима», – наголосив водій із Дніпра Василь Іванович.

Гуманітарну допомогу Дніпропетровщина передала і Херсонській області. У ній - понад 75 тонн продуктів, 15 одиниць комунальної техніки та 5 автобусів.