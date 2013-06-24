За проєктом «Пліч-о-пліч» Дніпропетровщина вже почала відновлення двох сіл Херсонської області. Будівельники працюють в Ольгиному та Бобровому Куті. Останні приготування тривають і в Старосіллі. Невдовзі за роботу візьмуться й там.

«Херсонщина – серед найбільш постраждалих від війни територій. Окупанти залишили по собі великі руйнування. Це той об’єм робіт, з яким регіон сам не впорається. Водночас місцеві хочуть повернутися, а ми – допомогти їм у цьому. Тим більше, до населених пунктів, які відновлюємо, не дістає ворожа артилерія», – зазначив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нині в селах відбудовують житло людей – лагодять дахи, відновлюють фасади, встановлюють нові вікна і двері. Будівельники все роблять «на совість», каже один з них – пан Віталій. Він працює в Ольгиному.

«Коли сюди приїхали – серце кров’ю обливалося. Домів цілих майже немає. Дуже хочеться допомогти місцевим – максимально швидко все відновити та зробити комфорт. Бо люди повертаються. Рідна земля – є рідна земля», – каже Віталій.

Серед тих, чий будинок вже в роботі, пан Дмитро. Він згадує: після «панування» окупантів село було в жахливому стані. Все розбите. Словом – руїна.

«Ми створювали господарство самостійно, з нуля. Мали власний комбайн, землю. Вирощували зерно, свиней, продавали їх. Завдяки цьому жили. І жили добре! – поділився чоловік. – Все довелося покинути. Пішов з одним пакетом, речі навіть не взяв. За 3 години після цього орки окупували Ольгине повністю. Вони все розікрали. Немає нічого».

Дмитро бачить рідне село гарним та процвітаючим. Куди повертаються люди. Мріє все відбудувати. Щось вже зробив власними силами та нині сподівається на підтримку Дніпропетровщини.

Проєкт «Пліч-о-пліч» – всеукраїнський. Разом 15 областей країни допомагають Херсонщині відновити громади, які були в окупації.