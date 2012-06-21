Медичні установи Дніпропетровщини нині мають неабияке додаткове навантаження у своїй роботі у зв’язку з подіями останніх років в Україні. Вони ставлять на ноги поранених у бойових діях на Донбасі українських бійців, надають допомогу вимушеним переселенцям. В Ізраїлі вирішили допомогти нашим медикам і запропонували співпрацю. Головний лікар медичного центру «Хорев» у Хайфі Роман Барак, який очолює проект «Лікарі без кордонів», ініціював безкоштовне стажування для лікарів Наддніпрянського краю.
«Щодня лікарі Дніпропетровщини приймають поранених через конфлікт на Сході України. Наша клініка має велику практику в реабілітації військових, бо нас самих торкнулася війна. За останні шість років ми допомогли мільйону пацієнтів. Жодна країна світу не має такого досвіду, тож ми готові ним ділитися», — зазначив Роман Барак.
Лікарі з берегів Дніпра відправляться до клініки «Хорев» у місті Хайфа вже цього року. Там вони безкоштовно перейматимуть досвід з реабілітації військових та виходжування онкохворих. «Ми вдячні за таку пропозицію, нині обговорюємо деталі щодо кількості учасників проекту, графіку зустрічей. Основні теми навчання — допомога військовим та онкохворим. Тож у першу чергу залучатимемо фахівців обласної лікарні ім. Мечникова та онкоцентру», — розповіла директор департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облдержадміністрації Наталія Будяк.