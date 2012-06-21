Так, на сьогодні відпрацювали всю прилеглу до місця події територію для виявлення будь-яких речових доказів.
Вчора було опитано близько 40 підлітків, відпрацьовано три школи. Під час подворового обходу поліцейські опитали понад 30 мешканців прилеглих будинків. На жаль, отримати будь-яку інформацію, яка б допомогла в розкритті злочину, поки що не вдалося. Наразі оперативні роботи тривають.
Поліція звертається до мешканців міста, зокрема до жителів ж/м Придніпровська. Якщо ви стали свідком вказаної події або маєте будь-яку інформацію, яка може допомогти поліцейським розкрити злочин, звертайтесь з телефоном «102» або будь-яким зручним для вас способом.
Нагадаємо, що ввечері 23 січня шестирічний хлопчик був доставлений у дитячу лікарню з кульовим пораненням лівої половини грудної клітини. Дитину прооперували, її життю вже нічого не загрожує.
Поліцейські встановили, що 23 січня близько 20:00 мати з вітчимом та дитиною проходили біля арки по вул. 20 років Перемоги. Раптом дорослі почули звук, схожий на хлопок, після чого дитина відчула різкий біль у грудях. Хлопчика негайно на власному автомобілі доставили до лікарні.
Одразу після скоєння злочину поліцейські зі службовим собакою обстежили місце події та опитали всіх можливих очевидців злочину. Зранку поліцейські продовжили пошук та встановлення свідків події, обстеження місця скоєння злочину для пошуку речових доказів, провели поквартирний обхід мешканців будинку.
За даним фактом слідчим відділом Самарського відділення поліції м. Дніпра відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 121 Кримінального кодексу України (умисне тяжке тілесне ушкодження).