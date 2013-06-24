17-річний дніпрянин Олександр Желтяков здобув срібну медаль на чемпіонаті Європи з плавання серед юніорів. Хлопець подолав дистанцію в 50 метрів на спині за 0.25.10 секунди.

«Результат хлопця на цих змаганнях – це ще й юніорський рекорд України. Пишаємося такими талантами. Нових перемог!» – сказав директор департаменту молоді і спорту Дніпропетровської ОВА Олександр Пшеничников.

Готувався до турніру Олександр Желтяков в Україні та Франції. Попереду в нього – ще два запливи першості. Він буде підкорювати дистанції в 100 та 200 метрів. В останній хлопець вже має ліцензію на участь в Олімпійських іграх.

Юніорський чемпіонат Європи приймає сербський Белград.