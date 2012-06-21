31 травня Кабінетом Міністрів України вперше було схвалено Бюджетну декларацію на 2022-2024 роки, а вже 2 червня документ разом із фінансово-економічним обґрунтуванням був переданий на розгляд до Верховної Ради.

Процес розгляду Бюджетної декларації у Верховній Раді здійснюється з урахуванням поданого Кабінетом Міністрів України річного звіту про виконання закону про Держбюджет за попередній бюджетний період.

До моменту розгляду, який має відбутися не пізніше 15 липня поточного року, народні депутати подають свої пропозиції. Після чого профільний комітет готує та подає на розгляд Верховній Раді відповідний проект постанови щодо Бюджетної декларації.

Бюджетна декларація на 2022-2024 роки – це бачення урядом бюджетної політики на середньострокову перспективу. Документ визначає основні бюджетні показники, цілі державної політики у відповідній сфері з показниками їх досягнення і є основою для складання проекту Державного бюджету на 2022 рік.

У Бюджетній декларації передбачений фіскальний простір, який розподілятиметься в рамках державного бюджету на пріоритетні напрями.

Серед пріоритетів бюджетної політики, визначених Бюджетною декларацією, є:

♦ посилення обороноздатності і безпеки держави;



♦ розвиток агропромислового комплексу;



♦ формування чистого та безпечного довкілля;



♦ розвиток адміністративних послуг та їх цифровізація;



♦ посилення енергонезалежності;



♦створення ефективної та досконалої системи здійснення соціальної підтримки та пенсійного забезпечення населення;



♦ забезпечення якісної, сучасної, доступної й інклюзивної освіти;



♦ забезпечення якісного рівня медицини;



♦ підвищення рівня прозорості в управлінні державними фінансами.

У схваленій Урядом Бюджетній декларації надано пропозиції щодо змін до Податкового кодексу України, що стануть ресурсною базою для збільшення доходів держбюджету в середньостроковий період

Детальніше – на сайті Мінфіну.