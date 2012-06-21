Запасів вугілля на складах ТЕС і ТЕЦ вистачить, щоб не застосовувати аварійних вимкнень електроенергії в Україні до 20 березня цього року, передає УНН з посиланням на прес-службу Укренерго.
«Наявні запаси дозволять стабільно працювати енергосистемі до 20 березня (а не 5—10 березня) без введення аварійних вимкнень», — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, Укренерго може в умовах тимчасових надзвичайних заходів в енергетиці встановлювати режим роботи ТЕС залежно від наявності палива.
Також компанія може зменшувати величину «гарячого резерву» на ТЕС, необхідний для швидкого виведення на заданий рівень потужності.
Вказано, що в умовах надзвичайних заходів Укренерго зменшує кількість блоків, які працюють на антрацитовому вугіллі.
Нагадаємо, Міненерговугілля затвердило баланс електроенергії на березень з урахуванням надзвичайних заходів.
Як повідомляв УНН, в Україні, через блокаду на Донбасі Кабінетом міністрів України з 17 лютого введені надзвичайні заходи в енергетиці.