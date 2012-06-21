До 2025 року 50% бездротових підключень у Північній Америці перейде на протокол 5G – це набагато більше, ніж у будь-якому іншому регіоні планети, де впроваджують цю технологію, йдеться у доповіді торгівельної асоціації GSMA.
За даними на кінець 2016 року жителі Північної Америки найактивніше використовували смартфони і користувалися протоколом 4G «для доступу до широкого спектру сервісів і контенту», говорить Метс Гранрід, директор GSMA. До кінця 2020 року смартфонами стануть користуватися 84% населення, а 4G - 81%. Вони ж стануть першими, хто в повній мірі оцінять можливості Ultra HD, доповненої і віртуальної реальності, штучного інтелекту та автономного транспорту.
Мобільних трафік у США з 2012 по 2016 зріс у дев'ять разів. Цього року виручка мобільних операторів в Північній Америці може досягти 250 мільярдів доларів.
GSMA прогнозує також, що до 2020 внесок мобільної екосистеми в економіку Північної Америки зросте до одного трильйона доларів, а це майже до 5% ВВП США.
З огляду на таку значимість телекомунікацій GSMA спільно з Асоціацією виробників стільникового зв'язку CTIA вперше проведе щорічну конференцію Global World Congress (GWC) в США. Приблизно 30 тисяч учасників зберуться на цьому тижні в Сан-Франциско, щоб обговорити варіанти прискорення зростання мереж, масштабування інтернету та розвитку новітніх технологій, таких як автономний транспорт, повідомляє ZDNet.
Незважаючи на успіхи США, першою країною в світі на стандарт 5G може перейти карликова держава Сан-Марино. Країну використає як полігон для випробування нової технології італійська телекомунікаційна компанія Telecom Italia.