До 2040 року уряд Франції планує повністю припинити в країні продаж автомобілів з бензиновими та дизельними двигунами, повідомляє Le Figaro.
Відповідна пропозиція міститься у «кліматичному плані» для Франції, що його представив міністр екології Ніколя Уло. За його словами, запланована низка кроків для кардинального зменшення шкідливих викидів в атмосферу. В той же час міністр визнав, що це завдання буде «важким», зокрема для автобудівників.
Слід зазначити, що екологічні норми в Європі найближчим часом стануть більш суворими. З 2020 року автовиробники в ЄС повинні забезпечувати викиди CO2 в своїх машинах на рівні не більше ніж
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Цього тижня шведський автоконцерн Volvo повідомив, що має намір з 2019 року оснащувати всі легкові автомобілі електричними або гібридними двигунами. Таким чином, Volvo стане першим великим виробником автомобілів, що відмовиться від двигунів внутрішнього згоряння.