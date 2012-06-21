Нагадаємо, що в зв’язку з проведенням масових заходів, присвячених третій річниці Революції Гідності та вшануванню пам’яті загиблих Героїв Небесної Сотні, а також відповідно до листа Головного управління Національної поліції у м. Києві від 14 лютого 2017 року № 942/125/01/19-2017 із 18 до 22 лютого лютого з 07:00 і до закінчення заходів рух транспортних засобів у центрі столиці заборонено.
Так, рух транспорту перекрито на ділянках:
♦ вул. Хрещатик (на відрізку від вул. Богдана Хмельницького до буд. № 3 на вул. Хрещатик);
♦ вул. Михайлівській (на відрізку від вул. Хрещатик до перетину з вул. Костьольною);
♦ вул. Архітектора Городецького, вул. Ольгинській і вул. Інститутській (на відрізку від алеї Героїв Небесної Сотні до перехрестя вул. Інститутської і Шовковичної).
Окрім того, відповідно до розпорядження КМДА, на час проведення заходів внесено зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту загального користування, шлях слідування яких проходить зазначеними вулицями, а саме:
автобуси маршруту № 24 курсують від музею історії України в Другій Світовій війні до Європейської площі;
автобуси маршруту № 114 курсують на ділянках від вул. Милославської до стадіону «Динамо» ім. Лобановського та від залізничного вокзалу «Центральний» до ст. м. «Площа Льва Толстого».