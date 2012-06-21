У Запоріжжі почали підготовку до 500-річчя Реформації, що відзначатиметься цьогорік, згідно з відповідним Указом Президента України. За даними керівника оргкомітету з відзначення 500-річчя Реформації в Україні у Запорізькій області Дмитра Матюхіна, цей ювілей відзначається також на міжнародному рівні.
Як повідомив директор департаменту культури, туризму, національностей та релігій Запорізької ОДА Владислав Мороко, відбудуться лекції та екскурсії для вихованців навчальних закладів „Дорогами реформації”. Навесні планується акція „Чисте місто, чисте серце”, а влітку — традиційний „Фестиваль сім’ї”. Заплановано також проведення молитовного сніданку з керівниками конфесій та Запорізької області.
У Запорізькому національному університеті цій темі була присвячена міжнародна наукова конференція „Європейська Реформація XVI ст.: історико-антропологічний вимір (до 500-ї річниці початку Реформації в Європі)”.