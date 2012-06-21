В актовому залі ДП «Антонов» відбулася вистава київського приватного театру «Візаві» – «Ля-муррр». Артисти приїхали на запрошення первинної організації «Профспілки авіабудівників України» на ДП «Антонов». Лірична лінія сюжету головних героїв романтичної комедії – Олександра та Євгенії (Андрій Корженевський і Тамара Морозова), її Боса (Костянтин Косинський) та секретарки Ані (Ірина Марчук) нікого з глядачів не залишила байдужими. Оригінальна постановка, щасливий хеппі-енд та чудова гра акторів створили позитивну атмосферу у залі.
«Візаві» – перший приватний театр в Україні, створений у 1994 році. Його особливість у тому, що він незалежний від Міністерства культури України та відповідних управлінь, і уникає бюрократичних перепон. Грошей ні в кого не просить, а живе за рахунок власних доходів від продажу квитків.
«Нашому театру допомагають прихильники і меценати. Так ректор першого Європейського університету в Україні професор Іван Тимошенко надає приміщення для репетицій», – розповідає режисер , художній керівник театру Євген Морозов.
У театрі зібралися талановиті актори. Наприклад, Тамара Морозова у 2000 році була визнана кращою актрисою СНД за головну роль у «Листі Незнайомки» Стефана Цвейга (театр за цей спектакль отримав приз Європейської Академії мистецтв). Нині вона грає всі головні ролі і написала понад десяток п’єс. Актор театру Костянтин Косинський знявся майже у 100 серіалах.
«Візаві» гастролює в містах України, відвідав з гастролями Білорусь, Молдову, Італію, Іспанію, Німеччину. У найближчих планах – гастролі в США на Бродвеї з виставою «Діагноз – біла гарячка» про колишній Радянський Союз, поставлений за книгою Юза Алешковського, якого у свій час депортували з СРСР. Тепер 96-річний автор живе у Філадельфії, дружить з Андрієм Макаревичем. Андрій дав дозвіл на виконання своєї пісні в цьому спектаклі. У квітні театр виступить у Києві з виставою «Імперія янголів», в приміщенні «Кінопанорами». Вистава створена за книгою Бернара Вербера. Актори театру «Візаві» вважають своїм головним завданням – примусити глядачів співпереживати та знаходити відповіді на життєво важливі для всіх питання.
Вікторія КОВАЛЬОВА,
для "Урядового кур'єра"