До виконання суспільно корисних робіт з відбудови країни в рамках проекту «Армія відновлення” залучено понад 10 тисяч безробітних в 14 регіонах. Про це повідомила заступник Міністра економіки України Тетяна Бережна в ефірі «Сніданку з 1+1», передає Урядовий портал.

«До «Армії відновлення» долучились вже понад 10 тисяч безробітних, які виконують суспільно корисні роботи з відбудови. Лідером серед регіонів є Полтавська область, де в таких роботах задіяно майже 3000 осіб. Кожен регіон може встановити різний перелік потрібних робіт - від плетіння маскувальних сіток, розбору завалів та відновлення споруд, пошкоджених внаслідок бойових дій, до розвантаження гуманітарної допомоги. Взяти участь в проекті може кожен, але в першу чергу він спрямований на зареєстрованих безробітних, яким ми даємо можливість не просто стояти на обліку та отримувати допомогу з безробіття від держави, а долучитись до відбудови країни», - розповіла Тетяна Бережна.

Вона також наголосила, що оплата, яку отримують люди за виконання суспільно корисних робіт - на сьогодні це 6700 грн - є вищою, ніж виплати по безробіттю. Серед регіонів лідерами проекту є:

Полтавська область - залучено 2900 осіб;

Донецька область - 1500 осіб;

Київська область - 1400 осіб;

Сумська область - 1300 осіб.

За виконання суспільно корисних робіт в рамках проекту «Армія відновлення» держава вже виплатила безробітним майже 63 млн грн, в тому числі з початку 2023 року - 39 млн грн.

Найчастіше людей залучають до таких робіт:

будівництво захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;

розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;

надання соціальних послуг в Пунктах незламності;

розбір завалів та відновлення житлових будинків і приміщень;

облаштування та укріплення блокпостів, підвальних приміщень під укриття;

плетіння маскувальних сіток.

Нагадаємо, проект «Армія відновлення» був запроваджений Урядом восени 2022 року з метою залучення людей, які тимчасово втратили роботу, до відбудови країни через виконання ними суспільно корисних робіт.