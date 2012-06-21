У казахстанській столиці Астані відкрито ЕКСПО-2017 — першу міжнародну виставку такого масштабу, яку проводять на пострадянському просторі. Триватиме вона три місяці — до 10 вересня.
Тема виставки приверне увагу фахівців тих країн, які асоціюють свою енергетичну незалежність із зеленими технологіями. Падіння цін на традиційні джерела енергії спричинило інтерес до альтернативних, відновлюваних джерел. І проект ЕКСПО-2017 — чудовий майданчик для демонстрації досягнень у цій галузі й потужний імпульс для її подальшого розвитку.
Участь у виставці беруть 115 країн і 22 міжнародні організації, зокрема ЮНЕСКО, ЮНІДО, Світовий банк. Перед ведуть країни Південно-Cхідної Азії — Південна Корея, Сингапур, Індонезія, Малайзія, Японія, а також Китай та Індія. В авангарді зелених технологій — Нідерланди, Велика Британія, Німеччина, Франція. Участь в ЕКСПО бере й Коста-Рика — перша країна, яка 100% живе за рахунок відновлюваних джерел енергії. Звичайно, є там й експозиція України.
На території виставки, площа якої становить 25 гектарів, основний — Музей енергії майбутнього. На семи поверхах сферичної будівлі продемонстровано основні види енергії — космосу, сонця, біомаси, вітру, води й кінетична енергія, а на восьмому — «Астана — місто майбутнього — 2050».
Крім інших національних павільйонів, є тут спеціальна «Зона найкращих практик», де демонструють уже реалізовані технології й проекти з різних галузей використання стійких джерел енергії. Для цього організатори провели конкурс на найкращі світові практики. Міжнародна відбіркова комісія, до якої увійшли нобелівські лауреати, зі 133 проектів підібрала лише 22.
У програмі виставки передбачено календар культурно-розважальних заходів упродовж 93 днів. До нього увійшли різноманітні акції — від виступів традиційних казахських виконавців до інноваційних шоу з використанням досягнень івент-індустрії.
Організатори особливо підкреслюють ексклюзивність шоу-проектів культурної програми. Раніше їх ніколи не демонстрували ніде в світі. Їх було створено спеціально для ЕКСПО-2017. Цікавинкою стане й спеціальний виступ Cirque du Soleil — всесвітньо відомий цирк виступатиме тут із 16 червня аж по 9 вересня.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»