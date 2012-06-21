В Офіційному журналі Європейського Союзу 22 травня оприлюднено законодавчий акт, яким для громадян України з 11 червня буде офіційно запроваджено безвізовий режим.
Згідно з документом Україну видалили з переліку країн, громадяни яких зобов’язані мати візу для перетину кордону. Відтепер Україну внесли до переліку тих країн, на громадян яких цю вимогу в Євросоюзі більше не поширюють.
Рішення про запровадження безвізового режиму між ЄС та Україною набуде чинності через 20 днів після оприлюднення, повідомляє УНІАН.
Президент Петро Порошенко так відреагував на своїй сторінці у Твіттер на прогнозоване й довгоочікуване рішення керівництва ЄС: «Зворотний відлік запущено! Сьогодні в офіційному журналі ЄС опубліковано рішення про наш безвіз. За 20 днів, тобто в ніч з 10 на 11 червня, безвізовий режим запрацює для українців».