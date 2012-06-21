Російська Федерація й надалі проводить заходи провокаційного характеру, що суперечать міжнародним домовленостям і взятим державою-агресором зобов’язанням. РФ нарощує бойовий потенціал угруповання військ на тимчасово окупованих територіях та поблизу кордонів України. Про це йдеться в заяві пресслужби Міністерства оборони щодо ситуації в зоні проведення ООС.

Російські окупаційні адміністрації на тимчасово окупованій території у Донецькій та Луганській областях з кінця лютого активізували ідеологічну роботу серед місцевого населення. У громадських місцях, на зупинках громадського транспорту, поблизу торговельних майданчиків, адміністративних, освітніх і медичних закладів збільшились обсяги розміщення інформації, спрямованої на «героїзацію російсько-окупаційних військ» і пропагування служби у складі з’єднань і частин двох армійських корпусів окупантів.

А в місцевих ЗМІ й соцмережах відчутно зростає інтенсивність агітаційних заходів серед місцевих жителів щодо проходження військової служби в лавах окупантів.