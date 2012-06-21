До Дня Незалежності України Київська міська державна адміністрація виплатить одноразову матеріальну допомогу 55 тисячам жителям Києва, зокрема внутрішньо переміщеним особам.
Згідно з розпорядженням КМДА, допомогу у розмірі 900 гривень виплатять особам з інвалідністю з дитинства І групи та дітям з інвалідністю, які є одержувачами державної соціальної допомоги. Інваліди інших груп отримають по 600 гривень.
Допомога у розмірі 850 гривень буде надана дітям-сиротам, які є одержувачами пенсії у зв’язку з втратою годувальника, а у розмірі 700 гривень – особам з інвалідністю І групи, розмір пенсійної виплатиякихнеперевищує розміру 2-х прожиткових мінімумів для осіб, які втратилипрацездатність.
По 500 гривень отримають праведники Бабиного Яру; жертви політичних репресій та члени їх сімей; учасники народного ополчення, які брали участь в обороні Києва в період з 11 липня до 19 вересня 1941 року; батьки загиблих у мирний час солдатів строкової служби.
На допомогу у розмірі 450 гривень можуть розраховувати особи з вадами слуху або зору, по 400 гривень – особи, які досягли 90-річного віку і старше.
А 250 гривень столична влада надасть тим, хто отримує компенсації за надання соціальних послуг або послуг по догляду за інвалідом I групи або особою, яка досягла 80-річного віку.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядовго кур’єра»