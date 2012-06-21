1 квітня у Києві відбудеться «Велопарад планет» — костюмований велопробіг, приурочений до всесвітнього Дня сміху.
Учасники параду зберуться у Парку Шевченка і проїдуться на двох колесах через Хрещатик, Майдан Незалежності, Михайлівську площу, Андріївський узів, а також Контрактову площу, Набережну і Пішохідний міст.
Наявність костюму є обов’язковою умовою участі в заході. «Увімкніть фантазію і спостережливість, подивіться на звичні речі незвичним поглядом, – радять організатори. – Розпочніть із концепції вашої велопланети або ж, навпаки, підведіть концепцію під існуючий реквізит. Сходіть на «блошиний» ринок чи в будівельний магазин, порийтеся в інтернеті, але не копіюйте, а просто черпайте інформацію, розширюйте світогляд, щоб «народити» щось своє, оригінальне».
За словами організаторів, костюм не обов’язково повинен мати вигляд якоїсь планети: «Планета — це образно. Її можна створити такою, якою хочете, бачите, відчуваєте».
Костюмований велопарад пройде у столиці не вперше: на подібний пробіг кияни вже збиралися у 2016 році.