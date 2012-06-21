Полтавщина приєдналася до областей, які першими підготувалися до похолодання. Про це на селекторній нараді повідомив заступник голови Полтавської облдержадміністрації Олег Пругло. «З проблем у нас залишилися тільки фінансові, технічних немає. Через несплату за комунальні послуги в нас бракує обігових коштів, за які ми зазвичай готуємо комунальні підприємства до зими. Ми звернулися до розпорядників держбюджету з проханням надати кошти на покриття різниці боргу платників перед службами», — сказав він. Улітку газівники, теплокомуненерго і водоканал перевірили відповідні прилади обліку, провели прочистку димоходів і гідравлічні випробування систем опалення. Крім цього, відремонтували теплові та водопровідні мережі й господарські приміщення. У разі аварійних відключень підготували необхідну кількість палива для роботи автономних електрогенераторних та твердопаливних котлів.
— Проводимо поетапну реконструкцію котелень із застарілим техобладнанням. Їх райони області та комунальні підприємства переоснастять на альтернативне природному газу паливо. Хочемо автоматизувати роботу, щоб обслуговуючий персонал не перебував на об’єктах постійно. Наша мета — скорочення споживання природного газу, — розповів директор департаменту будівництва, містобудування та архітектури і ЖКГ Тимофій Голбан.
Згідно з його інформацією, усі заклади освіти і науки та охорони здоров’я області повністю готові до нового опалювального сезону. У Миргороді й Горішніх Плавнях усі будинки з централізованим теплопостачанням забезпечено засобами комерційного обліку споживання теплової енергії. Підприємства водогінно-каналізаційного господарства замінили або провели ремонт 60 кілометрів водопровідних мереж (84% плану) та 3 кілометри каналізаційних мереж (82,6%). На сьогодні в області капітально відремонтували і реконструювали понад 80% котелень і замінили 83% котлів, відремонтували й замінили насоси різних типів.