У межах підготовки до опалювального сезону 2017—2018 років Кабінет Міністрів веде постійний моніторинг готовності об’єктів до зими й наполягає на тому, щоб соціальну сферу було повністю підготовлено до 1 вересня. Таку вимогу оприлюднив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
«У липні та серпні на селекторних нарадах заслухано звіти профільних міністерств, керівників регіонів, визначено остаточні терміни технічної готовності об’єктів до опалювального періоду. Соціальна сфера повинна бути готовою до 1 вересня, всі інші галузі — до 15 вересня. Це, насамперед, заповнення систем теплопостачання й готовність прийняти теплоносій, — підкреслив глава уряду. — Особливу увагу слід приділити підготовці житлового фонду, дошкільних установ, шкіл, лікарень».
За оперативними даними уряду, загалом по Україні заплановано підготувати до осінньо-зимового періоду 36 541 об’єкт соціально-культурного призначення, серед них 16 590 шкіл, 12 624 дитячі садки і 7327 лікарень, а також 161 383 житлові будинки. Станом на середину серпня 2017 року вже підготовлено 28 698 об’єктів соціальної сфери (78,5%) із них: 13 329 шкіл (80,3%), 10 201 дитячий садок (80,8%) та 5 138 лікарень (70,1%), а також 115 316 житлових будинків (71,5% від плану). За інформацією регіонів, до роботи в холодну пору року підготовлено 15 247 котелень (або 72,4%).
Увагу приділяють підготовці дорожнього господарства — проведенню ремонту вулиць і доріг, комунальники готують спеціалізовану техніку з прибирання снігу, проводиться заготівля посипкового матеріалу й реагентів. На здійснення зазначених робіт у місцевих бюджетах та за рахунок усіх джерел фінансування передбачено кошти у сумі майже 9 мільярдів гривень. Станом на 15 серпня освоєно 56% зазначених коштів — 4,9 мільярда гривень.
«Ми звертаємо увагу, що коштів для підготовки об’єктів у регіонах достатньо», — цитує департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабміну слова Володимира Гройсмана.
Відділ новин «Урядового кур’єра»