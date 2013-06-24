В рамках «малої приватизації» в 2022 році держава планує знайти власників для щонайменше 150-ти підприємств. Отримані кошти будуть спрямовані на потреби Збройних Сил України. Про це в рамках національного телемарафону заявила Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко, передає Урядовий портал.

«У вересні в Україні стартує нова хвиля малої приватизації. Наша стратегія стабільна – зменшувати роль держави в управлінні підприємствами. Цим ми також акумулюємо економічні ресурси для пришвидшення нашої перемоги. Приватизація допоможе пожвавити ділову активність, відкриє шлях до інвестування, забезпечить українців робочими місцями. Сьогодні понад 3 тис. підприємств знаходяться в державній власності, з них 1800 не ведуть господарської діяльності. Очікуємо, що нові приватні власники зможуть їх перезапустити», - відзначила Міністр.

В рамках малої приватизації 2022 року держава знайде інвесторів для щонайменше 150-ти підприємств, а залучені кошти будуть спрямовані на підтримку ЗСУ.

Торги стартуватимуть з балансової вартості активу, а остаточна ціна буде визначена під час аукціону. Серед найбільш перспективних об’єктів на приватизацію – комбінати хлібопродуктів та спиртові заводи.

«Саме з них стартує мала приватизація, вже оголошені перші аукціони. Список приватизаційних активів буде доповнюватися тими підприємствами, які наразі перебувають в управлінні міністерств», - заявила Перший віце-прем'єр-міністр – Міністр економіки.

Вона також нагадала, що «мала приватизація» тепер буде відбуватися за новими правилами, відповідно до законодавчих змін.

«Нові правила визначають, що приватизується цілісні майнові комплекси. При цьому кредитори отримують гарантії повернення своїх коштів. Скорочено терміни проведення приватизації. Це важливо для потенційних власників. Також зберігаємо усі дозволи та ліцензії єдиних майнових комплексів для нових власників. Зростають гарантійні внески, а оплата за актив буде відбуватися одразу після проведення аукціону. Це унеможливить спроби через суди затягувати приватизаційний процес.

В результаті ми отримаємо ефективного власника, який збереже профіль підприємства, робочі місця, інвестує кошти та розвиватиме бізнес», - повідомила Юлія Свириденко.

Нагадаємо, що Уряд змінив Порядок проведення електронних аукціонів для продажу обʼєктів малої приватизації та визначення додаткових умов продажу. Тепер він приведений у відповідність до Закону України «Про приватизацію державного і комунального майна».

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