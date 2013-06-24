З-поміж соціально значимих об’єктів, які зараз зводить колектив будівельної компанії «АМК РЕМ-БУД», дитячий садок на 75 місць у селі Синяк Вишгородського району на Київщині. Розпочавши роботи з «нуля», фахівці зобов’язалися ввести споруду в експлуатацію до кінця нинішнього року.

Зараз будівництво ввійшло у завершальну стадію – продовжуються внутрішні оздоблювальні роботи, зокрема, робітники простилають лінолеум, підводять електропостачання, монтують сантехніку, а також упорядковують територію

Так, вони вкладають тротуарну плитку, облаштовують доріжки, встановлюють бордюри, навіси, металеву огорожу, покриття на майданчиках і в павільйонах.

Найближчими днями розпочнеться озеленення території, впорядкування дитячих майданчиків, монтаж меблів та медичного обладнання.

До слова, цей двоповерховий об’єкт загальною площею майже 1,3 тисячі квадратних метрів, у тому числі самої забудови 766,6 квадратних метра, будівельники звели власними зусиллями за порівняно короткі терміни.

При цьому вони застосовували сучасні технології будівництва, використовували високоякісні матеріали, аби дітлахи і працівники закладу почувалися тут комфортно і затишно, а місцева громада мала сучасний і такий потрібний об’єкт.