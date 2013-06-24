Гуманітарне розмінування – один із пріоритетних напрямів допомоги Україні з боку Уряду Республіки Корея. Зокрема, до кінця року Україна отримає 10 машин для гуманітарного розмінування завдяки підтримці Кореї. Про це повідомляє Урядовий портал.

Про це розповіла Перший віце-прем’єр-міністр – Міністр економіки України Юлія Свириденко у колонці для «Економічної правди». Крім того, Юлія Свириденко пояснила, яке значення для корейсько-українських відносин матиме перший приїзд Президента Республіки Корея Юн Сок Йоля в Україну.

За словами Міністра економіки, підтримка партнерів у гуманітарному розмінуванні вкрай необхідна Україні, адже понад 174 тисячі квадратних кілометрів України можуть бути потенційно забрудненими вибухонебезпечними предметами. Це майже вдвічі більше, ніж площа Республіки Корея.

«Завдяки підтримці Республіки Корея до кінця року отримаємо щонайменше 10 машин для гуманітарного розмінування. Вони вкрай необхідні, адже зараз по всій країні працює не більше 20 таких машин», - зазначила Міністр.

Юлія Свириденко повідомила, що на зустрічі у Києві Юн Сок Йоль у черговий раз підтвердив, що Корея активно підтримуватиме повоєнну відбудову України. Сеул бачить роль свого бізнесу в таких сферах, як відновлення аеропортів, постачання малих модульних реакторів, будівельного обладнання, залізничного транспорту та інформаційних технологій.

Водночас Україна прагне долучити корейські компанії до реалізації проектів у таких галузях: зелена металургія, суднобудування, виробництво літієвих батарей та електроавтомобілів, енергетичного обладнання, сільгосптехніки та виробництві добрив.

«І, звісно, нас дуже цікавить співпраця у сфері оборонної промисловості, адже корейська зброя спрямована на протидію радянсько-російській зброї Північної Кореї», - підкреслила Юлія Свириденко.

Міністр економіки України також повідомила, що цьогоріч запрацює угода між Україною та Республікою Корея щодо проектів Economic Development Cooperation Fund (EDCF). Вона передбачає як проекти з постачання до України необхідного обладнання, так і проекти глибшої промислової співпраці між виробниками – локалізація корейських підприємств в Україні, постачання вузлів, сервісне обслуговування обладнання, інвестиційні проекти тощо. Робота над цією угодою була завершена у травні цього року під час поїздки української делегації у Сеул.

«Спільно з партнерами ми працюємо над переходом від активної, але трансакційної, торгівлі до системної структурованої промислової співпраці. Майбутні проекти з відбудови ми формуємо на основі нового підходу взаємодії між урядами та бізнесом», - наголосила Перший віце-прем’єр.

Нагадаємо, Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль вперше відвідав Україну й зустрівся із Президентом Володимиром Зеленським та представниками українського бізнесу. Під час зустрічі Юн Сок Йоль повідомив, що цього року допомога Україні зі сторони Кореї сягне 150 мільйонів доларів. Частину коштів планують спрямувати на гуманітарне розмінування України.