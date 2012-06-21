Столична влада розраховує, що до кінця тижня буде відновлена повноцінна робота ТЕЦ № 6 і у житлових будинках, а також закладах соціальної сфери Деснянського району, частини Оболоні, Подолу з'явиться гаряча вода. Про це за результатами селекторної наради з питань підготовки до зими заявив заступник голови КМДА Петро Пантелеєв, передає прес-служба відомства.
«Відключення потужностей, таких як ТЕЦ № 6, не сприяє підвищенню платіжної дисципліни. Ми повинні шукати компромісні шляхи подолання проблеми без шкоди для мешканців. Заборгованість держави за пільги і субсидії, а також через різницю у тарифах складає більше половини боргу Київенерго, — заявив пан Пантелеєв.
Він також зазначив, що міська влада надзвичайно відповідально ставиться до питання платіжної дисципліни.
«Один із наших пріоритетів — прозорість нарахувань і вчасна оплата спожитих послуг. У міжопалювальний період ми фіксуємо тенденцію до зниження заборгованості людей і дякуємо киянам за досить високі показники оплати», — зауважив представник КМДА.