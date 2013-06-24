Відкрито рух 120-метровим мостом через річку Прут на дорозі Т-26-07 Кіцмань – Сторожинець – Глибока – Опришени у Чернівецькій області. Це один із найдовших тимчасових мостів, зведених з початку повномасштабного вторгнення рф. Про це повідомляє Урядовий портал.

Тимчасова переправа з’явилася замість основного мосту, який був визнаний аварійним і наприкінці 2021 року демонтований.

Для її зведення були використані мостові конструкції, передані управлінням державних доріг Норвегії.

Проїзд переправою дозволений легковому транспорту та вантажівкам загальною масою 35 тонн.

Зазначимо, що дорога Т-26-07 веде до пунктів пропуску на кордоні з Румунією, зокрема, «Порубне-Сірет» та «Красноїльськ – Вікову де Сус». Облаштування мосту дозволяє суттєво покращити логістичний зв’язок з державами ЄС.

Також забезпечується пряме сполучення між населеними пунктами Глиниця та Дубівці Мамаївської громади. Раніше жителям цих населених пунктів доводилося об’їжджати 70 кілометрів, щоб дістатися місця призначення.

Окрім цього, тимчасова переправа розвантажує автошляхи М-19 Доманове – Ковель – Чернівці – Тереблече та Н-10 Стрий – Івано-Франківськ – Чернівці – Мамалига.

Нагадаємо, всього Норвегія передала Агентству відновлення 10 тимчасових мостових конструкцій.