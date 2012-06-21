Агресивні півні можуть бути справді небезпечними. Як свідчення цього, закордонні ЗМІ наводять факт про смерть літньої австралійки та дають з цього приводу коментар патологоанатома. Роджер Біард з Університету Аделаїди (південна Австралія) оглянув тіло цієї жінки, щоб запобігти таким трагедіям у майбутньому.
Як пояснює фахівець, жінка похилого віку збирала яйця, коли півень дзьобнув її у щиколотку, викликавши крововилив і колапс.
Патологоанатом розповів, що під час розтину виявив у жінки дві невеликі рани на лівій нозі. Тож смерть сталася через варикозну кровотечу. Цей випадок дає розуміння того, наскільки вразливі люди похилого віку та як легко пошкодити варикозне розширення вен. Літні люди не можуть також легко захиститися від нападів тварин, птахів, адже їхня рівновага не найкраща.
«Люди, які страждають від варикозного розширення вен, можуть дуже швидко кровоточити. У мене було багато смертей після того, як люди просто вдарилися об щось удома. Вони не знають, що робити й вмирають через це», – зазначив професор Роджер Біард.
Хоча напади півня досить рідкісні, та летальний випадок викликає занепокоєння експертів щодо небезпеки утримання домашніх тварин. Як вони нагадують, траплялося, що агресивні півні дзьобом дзьобали маленьких діток у голови, завдаючи їм пошкодження мозку.
Олег КИЧУРА
для «Урядового кур’єра»