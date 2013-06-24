Парламентський комітетз питань здоров’я нації схвалив до другого читання законопроект № 7457«Про регулювання обігу рослин роду коноплі (Cannabis) у медичних, промислових цілях, науковій та науково-технічній діяльності» й рекомендував ухвалити його в цілому. Напередодні було опрацьовано понад 800 правок до законопроекту. Про це повідомляє Урядовий портал.

Прийняття цього законопроекту Верховною Радою дозволить створити механізм для контрольованого використання рослин роду коноплі (Cannabis) в Україні в медицині та науці, а пацієнти з онкологічними та багатьма іншими захворюваннями отримають кращий доступ до необхідного лікування. Водночас законопроект забороняє реалізацію (відпуск) рослин канабісу та продуктів їхнього перероблення з будь-яким вмістом тетрагідроканнабінолу (далі — ТГК) для рекреаційного вживання.

«Законопроект № 7457 дозволить реалізувати право кожного пацієнта на медичну допомогу, полегшить біль і страждання мільйонам людей, покращить якість життя при багатьох захворюваннях і станах. Водночас йдеться лише про медичне, а не рекреаційне використання ліків на основі канабісу. До них застосовуватиметься такий самий суворий контроль, як і до наркотичних та психотропних ліків, — наголошує Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко. — Завдяки внесенню всіма суб’єктами всіх операцій із переміщення конопель та продуктів із них на всіх етапах обігу до електронної інформаційної системи, держава контролюватиме повний життєвий цикл рослини: від насінини до потрапляння до пацієнта».

Кожна рослина, кожна партія продуктів перероблення, одиниця фасованої продукції, пакування лікарського засобу маркуватиметься QR-кодом. Культивування рослин зможуть здійснювати юридичні особи з дотриманням належних умов у закритому ґрунті із цілодобовим відеоспостереженням та доступом до його даних Нацполіції в режимі реального часу.

В Україні лікарські засоби на основі конопель виготовлятимуть лише з медичних конопель українського виробництва або з імпортованої рослинної субстанції канабісу. Сировину реєструватимуть відповідно до вимог законодавства. Відпуск лікарських засобів на основі медичних конопель здійснюватиметься виключно за призначенням лікаря відповідно до медичних показань за електронним рецептом.

Законопроект передбачає, що мінімальний вміст ТГК у медичних коноплях становитиме 0,3 %. Сировина зі вмістом ТГК нижчим за мінімальний рівень вважатиметься промисловими коноплями й не застосовуватиметься для виробництва лікарських засобів.

Лабораторний контроль вмісту кількості ТГК здійснюватимуть тільки в державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мін’юсту, Держлікслужби), а відбір зразків задля проведення контролю можливий тільки за участі представників Нацполіції. Якщо за підсумками лабконтролю в промислових коноплях вміст ТГК перевищуватиме дозволений, весь урожай підлягатиме знищенню в установленому порядку під контролем Нацполіції.