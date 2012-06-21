Центральні вулиці Ужгорода до завершення старого року одягли нову парадну «сорочку» — на них викладено понад 16 тисяч квадратних метрів бруківки. Місто виглядає справді по-європейськи завдяки Програмі благоустрою на 2015-2017 роки, відповідно до якої передбачено витратити на капремонт тротуарів 13 млн 934 тис. грн бюджетних коштів. Загалом торік і в нинішньому році буде вимощено новою бруківкою, викладено бордюри на площі майже 28 тисяч квадратних метрів.
На вулицях кипіла робота і в мороз, і в дощ, навіть у суботу. Зате в новорічно-різдвяні свята ужгородці і гості міста можуть ходити вільно, не боячись потрапити у вибоїну чи яму. Більшість тротуарів не ремонтували ще з часів колишнього СРСР, тож нинішня реконструкція вражає масштабністю. Пішоходам і водіям доводилося певний час терпіти незручності через об’їзди вулиць, розриті тротуари. Проте місто стає красивішим, комфортнішим, і це головне.
Нові бруківка і бордюри коштують недешево: квадратний метр — 144 і 174 гривні відповідно. Ще по 55,6 грн за кожен викладений квадрат отримують робітники. Проте в департаменті міського господарства Ужгородської міської ради кажуть, що таке покриття служитиме не менше чверть століття, і це гарантовано виробником.
Таких сум на облаштування тротуарів у сучасній історії Ужгорода ще не надавали. Як стверджують у департаменті міської ради, це стало можливим завдяки зміні формування бюджету в умовах децентралізації.
Є, щоправда, в бочці меду і ложка дьогтю. Вона стосується процедури приймання робіт. Перевіряє якість і підписує відповідні документи відділ технічного нагляду департаменту міського господарства. І саме цей департамент є їхнім замовником. Зрозуміло, що уникнути конфлікту інтересів за такої ситуації вкрай складно.
Оцінювати якість виконаних робіт нарівні з працівниками згаданого департаменту мали б і представники громадськості, яких цікавить, як використовують державні кошти. Саме за податки платників ремонтують тротуари, тож вони повинні знати, як витрачають їхні кошти.