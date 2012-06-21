Група інженерів, яких підтримує автовиробник Toyota Motor, днями продемонстрували свій літальний апарат, який за їх сподіваннями, зможе запалити Олімпійський вогонь на церемонії відкриття Олімпійських Ігор в Токіо 2020році. Про це повідомляє Reuters.
Стартап Cartivator об’єднав 30 інженерів, включно із кількома молодими співробітниками компанії Toyota, які розпочали роботу над створенням літаючого автомобіля SkyDrive в 2014 році за допомогою краудфандінгових платформ (фінансування проекту великою кількістю людей).
Голова стартапу Тсубаса Накамура сказав, що хоч автомобіль знаходиться на початковому етапі розробки, група розраховує провести перший рейс з пілотом на борту до кінця 2018 року.
Під час демонстрації нинішня тестова модель змогла здійнятися в повітря та пролетіти над землею декілька секунд. Накамура сказав, що дизайн вимагає більшої стабільності, що дозволить прототипу знаходитись у повітрі довше і достатньо високо, щоб запалити Олімпійський вогонь.
Інженери Cartivator прагнуть створити свій літаючий автомобіль найменшим в світі електромобілем, який можна буде використовувати в маленьких районах міста, і сподіваються на комерсалізацію автомобіля у 2025 році.
Минулого місяця, Toyota та група її компаній погодилась інвестувати 42,5 млн ієн ($385 000) у проект протягом наступних трьох років.