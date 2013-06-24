Комунальники Дніпропетровщини вже виконали 75% робіт. Під час холодів в посиленому режимі працюватимуть ремонтні бригади. У разі необхідності вони оперативно лагодитимуть пошкоджені обстрілами комунікації.

«Попри війну, комунальники проводять планову підготовку до опалювального сезону. В районах області створені оперативні штаби. За планом, до 1 жовтня всі технічні роботи будуть завершені», – розповів заступник голови Дніпропетровської ОВА Максим Беспальчук.

До опалювального сезону готують котельні, житлові будинки, школи, лікарні.

«Через війну лишаються ризики пошкодження критичної інфраструктури. Сьогодні аварійні бригади оперативно ліквідують такі пошкодження. У зимовий сезон вони працюватимуть у посиленому режимі. Аби створити додатковий резерв матеріалів та обладнання, ОВА веде перемовини з іноземними донорами», – додав Максим Беспальчук.

Він наголосив, що тарифи залишаться на рівні минулого року – це рішення керівництва держави.

«Взимку багато людей користуватимуться електроенергією для догріву. Працюємо над тим, щоб мережі пройшли цей період з мінімальними пошкодженнями», – зазначив генеральний директор ДТЕК Дніпровські електромережі Андрій Терещук.

У ДТЕК планують модернізувати 160 об'єктів та майже 200 км ліній. Половину робіт виконали, решту зроблять до кінця року. А ще розчистять 2,6 тис км ліній від зелених насаджень. Щоб у разі вітру та снігу вони не пошкодилися.

«Цього року усунули майже 26 тис дефектів на лініях – це ізолятори, скручування на проводах, нагрівання контактних з'єднань. У разі підвищеного навантаження взимку вони могли впливати на подачу електроенергії. Щодня майже 100 бригад працюють над виконанням цих робіт», – сказав Андрій Терещук.

Одночасно підготовку до зими ведуть дорожні підприємства. Вони ремонтують техніку та роблять запаси протиожеледної суміші.