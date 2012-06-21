Спільне розслідування The Insider, Bellingcat і CNN за участю Der Spiegel встановило імена і звання співробітників ФСБ, які отруїли Олексія Навального «Новачком». Як з'ясувалося, отруєння в Томську було вже другою спробою, за два місяці до цього ті ж ФСБешники вчинили замах на опозиціонера в Калінінграді і ледь не вбили при цьому Юлію Навальну. Ключову роль у замаху відігравав спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ.

За інформацією The Insider, у замаху на Навального брали участь Станіслав Макшаков, Олег Таякіна, Олексій Александров, Іван Осипов, Костянтин Кудрявцев, Олексій Кривощеков, Михайло Швець та Володимир Паняєв.

The Insider пише, що силовики почали стежити за Навальним у січні 2017 року, після того, як він оголосив про бажання брати участь у виборах президента. Як пише видання, вони слідували за опозиціонером у всіх передвиборчих поїздках, за винятком кількох одноденних.

Розслідування виявило переконливі дані про телекомунікацію та подорожі співробітників Федеральної служби безпеки РФ, які фактично підтверджують причетність російської спецслужби до отруєння опозиційного політика Олексія Навального речовиною «Новачок» у серпні 2020 року. Експерти розслідування вважають, що нападники використали досі невідомий різновид «Новачка», за формулами А242 або А262. Ці токсичні речовини можна розпорошувати в твердій формі. Отруєння Навального супроводжувалося багаторічним спостереженням спецслужб Росії, відлік якого розпочався після оголошення наміру балотуватися в президенти Росії.

Протягом 2017 року, а потім 2019-2020 років оперативники ФСБ, представники підпільного підрозділу, що спеціалізується на роботі з отруйними речовинами, постійно стежили за Навальним. Його супроводжували під час поїздок, про що свідчить «мапа» подорожей. Понад 30 маршрутів і рейсів Навального та представників спецслужб співпадає та було здійснено в ті ж пункти призначення. Наприклад, в Томськ Навального супроводжували відразу дві спеціальні команди, що складалися з 5-6 агентів.

Спеціальний підрозділ Інституту криміналістики ФСБ на чолі з Станіславом Макшаковим став головним «гравцем» замаху. Підрозділ має досвід такої роботи, зокрема, у російській програмі військової хімічної зброї в Шиканах-1 (військова частина 61469). Три співробітники підрозділу були і в Новосибірську, і в Томську під час отруєння: Олексій Александров, Іван Осипов (військові лікарі) та Володимир Паняєв (діючий співробітник ФСБ). Саме з телефону Олексія Александрова за кілька кварталів від готелю «Ксандер», де зупинявся Навальний під час перебування у Томську, і був зафіксований сигнал. До спецоперації з отруєння Навального також причетні екс-працівник Міністерства оборони РФ Олексій Кривощоков, лікар Олег Таякін, який також проходив службу в ФСБ, вчений-хімік із військової частини в Шиканах Костянтин Кудрявцев та співробітник Центру спеціального призначення ФСБ Михайло Швець. Усі вони спілкувалися один з одним протягом всієї поїздки, піки цього спілкування припадають на нічні години, коли Навальний виходив з готелю і прямував до аеропорту Томська незадовго до отруєння.

Очевидно, що спроба отруїти Навального була і в Калінінграді, за місяць до Томська. До такого висновку розслідування дійшло, взявши до уваги той факт, що троє агентів ФСБ перебували у Калінінграді у той же час, що і Навальний. А в готелі, де зупинявся Навальний з дружиною, камери спостереження були вимкнуті впродовж всього часу перебування. Після калінінградської поїздки комунікація між двома десятками російських чиновників ще більше пожвавішала. Центром мережі став Всеросійський науково-дослідний інститут «Сигнал», де і відбувалася свого часу робота з розробки «Новачка». Голова інституту Артур Жиров регулярно підтримував зв'язок з офіцерами команди ФСБ з питань отрут і токсинів, зокрема і з Макшаковим. Жиров також спілкувався з Сергієм Чепуром, вченим з Санкт-Петербурга, що тісно пов'язаний з командою ГР, яка намагалася отруїти Сергія Скрипаля і його доньку у Великій Британії.

The Insider, Bellingcat і CNN встановили, що група ФСБ, яка спеціалізується на токсинах і отрутах, складається з досвідчених лікарів, токсикологів й парамедиків, які зазвичай пересувалися по троє, сідали на паралельні рейси та використовували одноразові телефони. За кілька тижнів перед отруєнням Навального Макшаков і генерал-майор Володимир Богданов, який командує Центром спецзасобів ФСБ, регулярно спілкувалися зі спеціалістами, які досліджували отрути нервово-паралітичної дії.

До спроби повторного отруєння Навального агенти російської держбезпеки вдалися перед його відльотом до Берліна, на заваді не став навіть стан штучної коми. Статтю з таким твердженням опублікувала британська газета The Times з посиланням на анонімні джерела у німецькій розвідці. За даними видання, співробітники російських спецслужб навіть влаштували собі базу в кабінеті головного лікаря Омської лікарні. Експерти з токсикології, з якими зв’язувалися журналісти CNN, впевнені, що метою отруєння було саме вбивство Навального. А інтенсивність телефонних переговорів між співробітниками спецслужб після екстреної посадки літака з Навальним в Омську є доказом швидких спроб оцінити ситуацію й спланувати подальші дії з нейтралізації російського опозиціонера.

Офіційне закриття російської програми військової хімічної зброї відбулося ще у 2010 році, після чого провідні вчені напрямку були переведені до інститутів, які мали б проводити цивільні дослідженнями. Та вочевидь програму просто замаскували та планомірно продовжують надавати підтримку розвитку та виробництва хімічної зброї російським спецслужбам, які за потреби не гребують її застосування «на практиці».

За матеріалами огляду іноземних ЗМІ