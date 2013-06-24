В Україні триває впровадження експериментального проекту Міністерства у справах ветеранів із започаткування інституту помічника ветерана. Долучитися до “пілоту” виявили бажання ще пʼять областей — Закарпатська, Сумська, Київська, Полтавська та Харківська. Про це повідомляє Урядовий портал.

Зазначимо, що у чотирьох пілотних областях — Вінницькій, Львівській, Миколаївській та Дніпропетровській — вже подано понад 220 заяв від бажаючих за принципом “рівний з рівним” допомогти, підтримати і скоординувати супровід наших Захисників та Захисниць на шляху переходу від військової служби до цивільного життя.

У цих регіонах вже створено комісії, які проводитимуть співбесіди з кандидатами у помічники ветеранів. Вже у серпні обрані учасники розпочнуть навчання та згодом будуть працевлаштовані у сервісних центрах.

Під час онлайн наради із представниками заінтересованих областей заступник міністра у справах ветеранів України Світлана Кашенець зазначила, що впродовж найближчих півроку в чотиротьох експеритементальних областях відпрацьовуватиметься механізм послуги з індивідуального супроводу в межах системи переходу наших Захисників та Захисниць з військової служби до цивільного життя. Далі проект буде розширено по всій території України.

Майбутні помічники консультуватимуть ветеранів й ветеранок з питань працевлаштування, навчання, аспектів соціального захисту та реабілітації, покращення стану здоров’я, загалом реалізації своїх прав та пільг у різних сферах.

«Дякую представникам областей за активний інтерес та залучення, а також розуміння важливості, що держава і суспільство мають бути готовими до зустрічі наших Захисників і Захисниць з фронту, турбуватися про їхні сім'ї та родини полеглих Воїнів і допомогти їм реінтегруватися у цивільне життя. Ми відкриті і готові до діалогу», – наголосила Світлана Кашенець.

Нагадаємо, що кандидати на посаду помічника ветерана можуть подати заяву в електронній формі на участь у конкурсі винятково через інформаційний портал Е-ветеран(https://eveteran.gov.ua).

Активно працюють канали інформаційної підтримки процесу набору помічників ветеранів. На ваші запитання очікують телефонні лінії інформаційної підтримки проєкту:

Вінницька область – Інна – 063-230-27-58

Дніпропетровська область – Наталія – 063-688-94-10

Львівська область – Наталія – 063-230-25-60

Миколаївська область – Валерій – 097-441-61-04

А також у форматі листування працює електронна пошта інформаційної підтримки: asistantsupport@mva.gov.ua