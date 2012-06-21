На сесії Покровської міської ради депутати затвердили нові герб та прапор свого населеного пункту, який після перейменування (колишня назва міста — Красноармійськ) тривалий час не мав своєї символіки. Аби вивчити думку тутешніх жителів, місцева влада провела анкетування, запропонувавши два найбільш прийнятні варіанти герба. На одному з них зображено ластівку над силуетом залізничного вокзалу, яка летить до покрову пресвятої Богородиці, а на іншому — сама Богородиця. Як повідомив заступник міського голови Покровська, голова конкурсної комісії Юрій Третяк, було виготовлено 5 тисяч анкет, а участь в опитуванні взяли 4 тисячі 184 мешканці міста. За ластівку в небі віддали голоси 2 тисячі 614 покровців, інший варіант уподобали 1 тисяча 306 осіб, а ще майже три сотні учасників опитування не підтримали жоден із запропонованих варіантів.
Як відомо, торік у березні під час пошуків нової назви в міській раді також обговорювали два ймовірні варіанти. Назву Гришине (так називалося місто до 1934 року, а нині неподалік нього є село з такою самою назвою) спершу погодив парламентський комітет із державного будівництва, регіональної політики та місцевого самоврядування, однак депутати міської ради наполягли на нинішній назві міста Покровськ.