Цього навчального року на Житомирщині працюватиме 171 школа для дітей з особливими потребами, можливість інклюзивного навчання отримають понад 320 дітей. У відкритті першої в Житомирі медіатеки для інклюзивного навчання у школі №28 взяли участь віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко й дружина Президента Марина Порошенко.
«Україна взяла курс на розвиток інклюзивної освіти. Вона має бути повноцінно інкорпорованою в загальну освітню систему країни. Кількість дітей з особливими потребами, що залучені до інклюзивного навчання, щороку зростає», — зазначив Геннадій Зубко.
Уже третій рік поспіль, нагадує служба віце-прем’єр-міністра, в житомирській школі № 28 перебуватимуть діти з інклюзивним навчанням. У 2017—2018 році тут навчатимуться за інклюзивною програмою шестеро учнів: четверо початкової школи, один п’ятикласник, один учень 7-го класу. Для дітей з особливими потребами облаштовано сучасний пандус, вони працюють із психологами, логопедом. Крім навчання для дітей створено позитивну атмосферу й з боку педагогічного колективу та інших учнів.
У навчальному закладі розпочала роботу медіатека, на обладнання якої спрямовано 332,1 тисячі гривень. Надано й клас із сучасними інтерактивними засобами навчання. В новому навчальному році 2 перших класи беруть участь у Всеукраїнському проекті «Нова українська школа».
У кожному проекті головне — лідерство. І саме інклюзія за останній рік набула такої першості завдяки законодавчій підтримці Верховної Ради й спрощенню урядом умов відкриття й діяльності інклюзивного класу. Ці зусилля спрямовано насамперед на максимальне охоплення інклюзивною освітою дітей з особливими освітніми потребами, акцентував увагу на спільному з першою леді брифінгу Геннадій Зубко.
«Жодна школа не може відмовити у створенні інклюзивних класів, якщо вона отримала заявку від батьків, висновок спеціальної комісії (ПМПК) або рішення місцевої влади. Сьогодні вже 9% шкіл долучилися до інклюзивної освіти. Порівняно з минулим роком на 56% зросла кількість дітей з особливими потребами, залучених до інклюзивного навчання. Це відбувається як в області, так і в обласних центрах», — додав Геннадій Зубко.
Лідери зі створення інклюзивних шкіл на сьогодні — Київська, Волинська, Дніпропетровська й Житомирська області. «Для нас важливо, щоб це відбувалося у всій Україні. Діти з особливими потребами мають бути соціально адаптовані в майбутньому. А це можливо тільки завдяки відкриттю ресурсних кімнат і медіатек у школах країни», — підкреслив урядовець. Окрім Житомирської ЗОШ №28, поважні гості оглянули хід робіт з облаштування медіатек у Хорошівській гімназії (смт Хорошів) та Житомирській міській гуманітарній гімназії № 23 ім. М. Очерета.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»