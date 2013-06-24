Кабінет Міністрів України підтримав розширення кваліфікованих видів діяльності в Дія.City. Відтепер резидентами простору зможуть стати не лише компанії-виробники, а й розробники, які займаються проектуванням безпілотників чи їх обслуговуванням. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Наразі виробництво дронів — дуже важливе для підтримки нашої армії. Це наша безпека та збережені життя українських воїнів. Тому ми ініціювали, а Уряд підтримав рішення — надати усім, хто працює в сфері виробництва безпілотників, можливість користуватись перевагами унікального правового та податкового простору Дія.Сity», — зазначив заступник Міністра цифрової трансформації України Олександр Борняков.

Приєднатися до простору зможуть компанії, які займаються проектуванням чи ремонтом безпілотних повітряних, водних, наземних безпілотників або комплектуючих до них. А також компанії, які навчають керувати безпілотниками.

Це дасть змогу компаніям і розробникам користуватися всіма перевагами Дія.City. Зокрема, нижчими податками, інструментами для венчурного інвестування, гнучкою формою найму — GIG-контракти. Наразі до унікального правового та податкового простору приєдналися понад 30 компаній зі сфери defence-tech.

Нагадаємо: у квітні минулого року за ініціативи Мінцифри Уряд розширив перелік кваліфікованих видів діяльності у Дія.City. Доєднатися до простору отримали можливість технологічні компанії, пов’язані з виробництвом технологічних продуктів для використання в оборонній, промисловій та побутовій сферах, міжнародними платіжними системами та хмарними рішеннями. Розвиток цих напрямів є стратегічно важливим для підтримки обороноздатності, фінансової стабільності та інформаційної безпеки.

Дія.City — унікальний правовий та податковий простір, що створює сприятливі умови для розвитку ІТ-бізнесу в Україні. Проект запущений 8 лютого 2022 року за ініціативи Міністерства цифрової трансформації та за участі представників ІТ-індустрії. У межах простору діє комплекс податкових та правових стимулів для розвитку технологічного потенціалу України.