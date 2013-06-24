Реєстр індустріальних (промислових) парків поповнився ще одним майданчиком, на якому працюють підприємства переробної промисловості. На засіданні 10 жовтня 2023 року Кабінет Міністрів ухвалив рішення про включення до Реєстру індустріального парку «Сигнівка», ініціатором створення якого виступила Львівська міська рада. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Сигнівка» стане першим муніципальним індустріальним парком Львова та одним із найпотужніших промислових проектів міста. За концепцією території парку площею понад 30 гектарів працюють підприємства легкої та харчової промисловості, машинобудування, поліграфії. Також парк спеціалізується на виробництві меблів, медичних виробів, пакувальних та будівельних матеріалів. В рамках парку діятиме громадський центр з науково-технологічним осередком та бізнес-інкубатор для стартап-проектів.

Очікується, що інвестиції в будівництво парку, залучені керуючою компанією, у загальному складі складають понад 5 млрд грн. Завдяки створенню парку місто отримує додатково 3 600 робочих місць.

Нагадаємо, на засіданні 6 жовтня 2023 року Уряд вніс до Реєстру парків – «ЕкоСтіл» на Дніпропетровщині та «ІСКРА» на Івано-Франківщині. Усього, враховуючи сьогоднішнє рішення, до Реєстру індустріальних (промислових) парків включено 68 парків.