До одного з основних продуктів націоналізованого Приватбанку – додатку для мобільного і онлайн-банкінгу Приват24 підключать клієнтів інших банків.
Зараз Приват24 можуть користуватися тільки клієнти Приватбанку. Але вже у жовтні його відкриють для клієнтів інших банків.
Про це повідомили в головному офісі Приватбанку в Дніпрі, пише liga.net .
Розробники також планують повністю оновити IOS-версію додатка Приват24: переробити дизайн, додати нові функції. Заради цього у Центрі електронного бізнесу Приватбанку найняли нову команду IOS-розробників.
При цьому, оновлення Android буде трохи пізніше.
Нині у додатку 9 мільйонів користувачів, яким доступна можливість оплачувати комунальні рахунки, купувати квитки на транспорт, робити грошові перекази і відкривати депозити за допомогою однієї програми.
18 грудня 2016 року Кабінет Міністрів прийняв рішення про входження держави в капітал Приватбанку.
Згідно з цим рішенням, держава в особі Міністерства фінансів стало власником 100% акцій, а Приватбанк був докапіталізований на суму 116,8 млрд грн.
3 липня 2017 Міністерство фінансів України вирішив докапіталізувати ще Приватбанк на 38,565 млрд грн.
Національний банк відзначає, що при проведенні докапіталізації Приватбанку не знадобиться монетизація облігацій внутрішньої державної позики.
За даними НБУ, на 1 квітня за розміром активів банк займав 1-е місце (237,3 млрд грн) серед діючих банків.