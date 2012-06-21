До Дня енергетика відбувся успішний запуск нової лінії електропостачання до Станиці Луганській. Про це повідомляє сайт loga.gov.ua.
Будівництво відтпайки від ПЛ-35 кВ «Плотина-Комишне» на підстанцію «Станично-Луганська» здійснювалося протягом всього 2016 року. Загальна довжина траси побудованої лінії трохи більше 13 км.
Так, було встановлено більше ніж 100 опор. Траса проходить по пересіченій місцевості з піщаними грунтами, де обмежено застосування колісної техніки. Для підходу до місць установки опор будівельникам довелося планувати рельєф місцевості, залучати саперів із Збройних Сил України для розмінування території через велику кількість вибухонебезпечних предметів, що залишилися після бойових дій.
Крім районного центру, підключений ще ряд населених пунктів, які отримували енергопостачання з тимчасово окупованої території області, з загальною кількістю населення 49 тисяч осіб і 12538 абонентів.
Це знакова подія для всієї області, оскільки наявність нової лінії електропередач дозволить усунути залежність даного району від поставок електроенергії з непідконтрольних українській владі територій області і забезпечити безперебійну подачу електроенергії з контрольованої території Луганської області.
«Дуже приємно відзначити, що саме напередодні Дня енергетика завершено будівництво лінії електропостачання до Станиці Луганської. Я вбачаю у цьому добрий знак щодо створення потужного підґрунтям для економічної та соціальної стабільності нашої області», — прокоментував подію заступник голови облдержадміністрації Юрій Клименко.