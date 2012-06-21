Про це повідомляє прес-центр морського порту «Южний».
«До перевантажувального комплексу ДП «Морський торговельний порт «Южний» пришвартувалось судно Ocean Ambitious. На борту балкера 62 тисячі тонн енергетичного вугілля із США», – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що судно планують розвантажити за три доби.
За словами в. о. директора порту «Южний» Віталія Жуковського, у найближчий тиждень до порту прибудуть ще декілька суден з вугіллям, загальним об’ємом понад 295 тисяч тонн.
«На початку вересня ми завершили планову підготовку обладнання, адже у найближчий тиждень підприємство планує прийняти одразу чотири судна з вугіллям, загальним об’ємом понад 295 тисяч тонн», – сказав він.