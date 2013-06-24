Державна податкова служба України повідомляє, що згідно зі змінами, внесеними Законом України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану», що набирає чинності 01.08.2023, для банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей:

з 01.08.2023 відновлено перебіг строків, визначених пунктом 69.2 статті 69 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), щодо надсилання до контролюючих органів повідомлень про відкриття/закриття рахунків/електронних гаманців платників податків, визначених пунктом 69.1 статті 69 Кодексу;

встановлено обов’язок, згідно з яким необхідно направити (у тому числі повторно) не пізніше 01.09.2023 до контролюючих органів повідомлення про відкриття/закриття у період з 24.02.2022 по 01.08.2023 рахунків/електронних гаманців платникам податків для отримання повідомлення про взяття рахунків/електронних гаманців на облік у контролюючих органах;

з 01.08.2023 відновлено відповідальність за здійснення видаткових операцій за рахунком/електронним гаманцем платника податків до отримання повідомлення контролюючого органу про взяття рахунків/електронних гаманців на облік.

Якщо після 01.09.2023 у банків, інших фінансових установ, небанківських надавачів платіжних послуг, емітентів електронних грошей буде відсутнім підтвердження контролюючого органу про взяття рахунку/електронного гаманця на облік, то вважатиметься, що банк, інша фінансова установа, небанківський надавач платіжних послуг, емітент електронних грошей розпочав здійснення видаткових операцій з порушенням пункту 69.4 статті 69 Кодексу.

У зв’язку з цим рекомендується банкам, іншим фінансовим установам, небанківським надавачам платіжних послуг у місячний термін перевірити наявність повідомлень про взяття у контролюючих органах на облік рахунків, відкритих/закритих у період з 24.02.2022 по 01.08.2023, та у разі їх відсутності (неотримання, втрати, будь-яких інших причин) направити (у т.ч. повторно) до контролюючих органів відповідні повідомлення для отримання повідомлення – відповіді контролюючого органу про взяття на облік рахунку або повідомлення, що такий рахунок вже перебуває на обліку в контролюючому органі.

Пресслужба Державної податкової служби України