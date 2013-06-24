Наказом Міністерства фінансів України від 08.02.2023 затверджено Зміни до Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – Зміни).

Так, з 10 червня 2023 року набрали чинності зміни, внесені абзацом другим підпункту 1 пункту 2, підпунктом 1 пункту 3 Змін, зокрема, надано можливість фізичним особам подавати заяви про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування або про добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування (одноразова сплата єдиного внеску) (далі – Заява) не тільки у паперовому, а ще й в електронному вигляді.

Для практичної реалізації зазначених змін розроблено і впроваджено електронну форму Заяви (F1309401), яка доступна в приватній частині Електронного кабінету.

Вхід до Електронного кабінету здійснюється за адресою: https://cabinet.tax.gov.ua, а також через вебпортал ДПС.

Доступ до приватної частини Електронного кабінету надається після проходження користувачем електронної ідентифікації онлайн з використанням кваліфікованого електронного підпису будь-якого Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг, через Інтегровану систему електронної ідентифікації – id.gov.ua (MobileID та BankID), за допомогою Дія Підпис або «хмарного» кваліфікованого електронного підпису.

Також, у разі необхідності, фізичні особи мають право створити, підписати та направити Заяву (F1309401) через стороннє програмне забезпечення.

Результати автоматизованої обробки Заяви, які надходять у відповідь (квитанції № 1 та № 2), надають можливість пересвідчитися у тому, що Заява:

прийнята податковим органом для подальшої перевірки даних щодо можливості укладання договору про добровільну участь (відсутність повідомлень про наявність помилок в квитанціях № 1 та № 2);

не прийнята податковим органом (надано опис допущених помилок, при заповненні основних реквізитів Заяви).

Пресслужба Державної податкової служби України