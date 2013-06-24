Порядок справляння екологічного податку за розміщення відходів регулюється нормами Податкового кодексу України (далі — Кодекс).

Ставки податку за розміщення відходів встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів (пункт 246.2 статті 246 Кодексу).

Закон України від 20 червня 2022 року № 2320-IX «Про управління відходами» (далі — Закон № 2320) набрав чинності 09 липня 2023 року, визнав таким, що втратив чинність з дня набрання чинності цим Законом, Закон України «Про відходи» (далі — Закон № 187) та змінив чинний порядок класифікації відходів.

Оскільки Закон № 2320 визнає втрату чинності Закону № 187 та не скасовує всі пов’язані з ним підзаконні нормативно-правові акти, які регулюють питання поводження з відходами, то практичне виконання пункту 246.2 статті 246 Кодексу здійснюється з урахуванням чинних нормативно-правових актів, а саме:

Порядку ведення реєстру об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 1998 року № 1360);

Порядку ведення реєстру місць видалення відходів (постанова Кабінету Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1216);

Порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів (постанова Кабінету Міністрів України від 01 листопада 1999 року № 2034);

Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 14.01.1999 № 12, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 03.02.1999 за № 60/3353);

Форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкції щодо її складання (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України від 17.02.1999 № 41, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18.03.1999 за № 169/3462);

Типової форми первинної облікової документації № 1-ВТ «Облік відходів та пакувальних матеріалів і тари» та Інструкції щодо її заповнення (наказ Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 07.07.2008 № 342, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.09.2008 за № 824/15515);

Рішення Державної служби України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва від 15.07.2014 № 33 «Про необхідність усунення Міністерством охорони здоров’я України порушень принципів державної регуляторної політики згідно з вимогами Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

Класифікатора відходів ДК 005-96 (затверджений та введений в дію наказом Держстандарту України від 29.02.1996 № 89).

Таким чином, платники екологічного податку обчислюють податкові зобов’язання з екологічного податку та декларують їх у порядку, визначеному Кодексом, до внесення відповідних змін до Кодексу.

Пресслужба Державної податкової служби України