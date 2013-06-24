Щодо оподаткування акцизним податком у період дії правового режиму воєнного стану на території України з урахуванням вимог Закону України від 30 червня 2023 року № 3219-ІХ «Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо особливостей оподаткування у період дії воєнного стану»

1. Щодо погашення податкових векселів з акцизного податку з урахуванням відновлення з 1 серпня 2023 року обмеження перебігу строків, визначених Податковим кодексом України (далі – Кодекс)

Законом № 3219 припиняється дія норм щодо зупинки перебігу строків, визначених Кодексом, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, які були передбачені пунктом 102.9 статті 102 та підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Кодексу до 01 серпня 2023 року.

До 01 серпня 2023 року для платників податків та контролюючих органів зупинявся перебіг строків, визначених податковим законодавством та іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на контролюючі органи, крім випадків, визначених підпунктом 69.9 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX Кодексу.

Водночас під час погашення податкових векселів з акцизного податку слід враховувати положення підпункту 69.1 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, яким, зокрема, передбачено:

у разі відсутності у платника податків можливості своєчасно виконати свій податковий обов'язок щодо дотримання термінів сплати податків та зборів, реєстрації акцизних накладних, платники податків звільняються від передбаченої цим Кодексом відповідальності з обов'язковим виконанням таких обов'язків протягом шести місяців після припинення або скасування воєнного стану в Україні;

платники податків, у тому числі щодо своєї філії, представництва, відокремленого чи іншого структурного підрозділу, в яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов'язки, граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, звільняються від відповідальності за несвоєчасне виконання таких обов'язків, передбачених Кодексом, за умови виконання ними таких податкових обов'язків щодо сплати податків і зборів, протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

Податковий вексель, авальований банком (податкова розписка) (далі – податковий вексель для цілей розділу VI цього Кодексу), – простий вексель, авальований банком, що видається векселедавцем: до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, або до ввезення нафтопродуктів на митну територію України і є забезпеченням виконання ним зобов'язання сплатити суму акцизного податку у строк, визначений статтями 225, 229 цього Кодексу (підпункт 14.1.176 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Для погашення податкових векселів, що видані векселедавцем до отримання з акцизного складу спирту етилового, до отримання з нафтопереробного підприємства нафтопродуктів, речовин, що використовуються як компоненти моторних палив, або до ввезення нафтопродуктів на митну територію України, векселедавець зобов’язаний у строк, визначений статтями 225, 229 Кодексу:

або сплатити суму акцизного податку;

або документально підтвердити факт цільового використання підакцизної продукції згідно з підпунктами 229.1.8, 229.2.11, 229.3.13, 229.4.11, 229.5.13, 229.6.10, 229.7.12 відповідних пунктів 229.1, 229.2, 229.3, 229.4, 229.5, 229.6, 229.7 статті 229 Кодексу шляхом подання довідки про її цільове використання, яка погоджується представником податкового посту, встановленого на підприємстві, і підтверджує її використання, а погашення векселів на бензини авіаційні або паливо для реактивних двигунів здійснюється на підставі зареєстрованих акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних та, у передбачених законодавством випадках, копій первинних документів, договорів.

З урахуванням зазначеного, для платників, які мають можливість своєчасно виконувати свій податковий обов'язок стосовно сплати суми акцизного податку, з урахуванням поновлення з 1 серпня 2023 року перебігу строків, визначених податковим законодавством, відновлюється перебіг строків погашення податкових векселів з акцизного податку, термін сплати яких настав у період дії воєнного стану на території України, шляхом сплати акцизного податку або документального підтвердження, в тому числі з урахуванням зареєстрованих акцизних накладних в Єдиному реєстрі акцизних накладних у передбачених випадках (для авіаційних бензинів або палива для реактивних двигунів).

Платники податків, у яких відновилася можливість виконувати свої податкові обов'язки, граничний термін виконання яких припадає на період, починаючи з 24 лютого 2022 року до дня відновлення можливості платника податків, погашають податкові векселі, які є забезпеченням виконання зобов'язання сплатити суму акцизного податку протягом 60 календарних днів з першого дня місяця, наступного за місяцем відновлення таких можливостей платників податків.

2. Щодо скасування тимчасового порядку відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів (пункт 293 підрозділу 5 розділу XX «Перехідні положення» виключено)

З 1 серпня 2023 року скасовується тимчасовий порядок відвантаження спирту етилового для виробництва дезінфекційних засобів у зв’язку із завершенням з 1 липня 2023 року дії карантину, який було запроваджено з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (COVID-19). З урахуванням цього відповідно відновлено загальний порядок оподаткування спирту етилового, що використовується при виробництві дезінфекційних засобів, акцизним податком за ставкою 0 гривень за умови цільового використання спирту та погашення податкових векселів.

3. Щодо забезпечення безпечних умов для проведення фактичної перевірки

З 1 серпня 2023 року до припинення або скасування воєнного стану на території України мають враховуватись вимоги підпункту 69.21 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу стосовно наявності безпечних умов для проведення фактичних перевірок, зокрема безпечного:

доступу, доступу до територій, приміщень та іншого майна, що використовується для провадження господарської діяльності та/або є об’єктами оподаткування, або використовуються для отримання доходів (прибутку), або пов’язані з іншими об’єктами оподаткування таких платників податків;

доступу, доступу до документів, довідок про фінансово-господарську діяльність, отримані доходи, видатки платників податків та іншої інформації, пов’язаної з обчисленням та сплатою податків, зборів, платежів, про дотримання вимог законодавства, здійснення контролю за яким покладено на контролюючі органи, а також до фінансової і статистичної звітності у порядку та на підставах, визначених законом;

проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних цінностей, коштів, зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Фактичні перевірки, які були розпочаті, але не можуть бути завершені у зв’язку з виникненням зазначених обставин, або у зв’язку з поданням платником податків повідомлень та з урахуванням вимог, передбачених підпунктом 69.28 пункту 69 підрозділу 10 розділу XX «Перехідні положення» Кодексу, та/або за вмотивованою заявою платника податків зупиняється до завершення дії таких обставин та/або усунення перешкод щодо проведення перевірки за рішенням керівника (його заступника або уповноваженої особи) контролюючого органу.

4. Щодо самостійного виправлення платником податків помилок у податковій звітності, що призвели до заниження податкового зобов’язання

З 1 серпня 2023 року і до припинення або скасування воєнного стану на території України у разі самостійного виправлення платником податків з дотриманням порядку, вимог та обмежень, визначених статтею 50 Кодексу, помилок, що призвели до заниження податкового зобов’язання, такий платник звільняється від нарахування та сплати штрафних санкцій, передбачених пунктом 50.1 статті 50 Кодексу, та пені. Відповідно не підлягають заповненню графи 5, 6 та 7 Додатку 8 до Декларації акцизного податку «Розрахунок суми акцизного податку, що збільшує або зменшує податкові зобов’язання внаслідок виправлення самостійно виявленої помилки, допущеної в попередніх звітних періодах» щодо нарахування штрафів 3 %, 5 % та пені відповідно. Зазначене застосовується до податкової звітності, яка подається з 1 серпня 2023 року і до припинення або скасування воєнного стану.

Пресслужба Державної податкової служби України