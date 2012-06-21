Державна фіскальна служба України у зв’язку із численними запитами платників податку на додану вартість (далі – ПДВ) у листі від 12.01.2017 №599/7/99-99-15-03-02-17 (далі – лист ДФС №599) надала роз’яснення щодо порядку проведення перерахунку частки використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях протягом 2016 року.
У цьому листі ДФС повідомила щодо:
♦ змін до статті 199 розділу V Податкового кодексу України, внесених з 1 липня 2015 року;
♦ особливостей заповнення податкової декларації з ПДВ;
♦ порядку здійснення розрахунку частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних/неоподатковуваних операціях;
♦ порядку здійснення перерахунку частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях.
Лист №599 розміщено на офіційному веб-порталі ДФС за посиланням:
http://sfs.gov.ua/zakonodavstvo/podatkove-zakonodavstvo/listi-dps/70923.html