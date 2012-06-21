Міська влада звертається увагу водіїв автотранспорту, які планували свої маршрути через Шулявський шляхопровід, на схему об’їзду, розроблену фахівцями КП «Київдорсервіс».
Також нагадаємо, що в зв’язку з обвалом частини конструкції шляхопроводу, внесені зміни в роботу тролейбусів маршрутів №№ 7, 22, 27, 30, 42.
Зокрема:
♦ тролейбусний маршрут № 7 «вул. Чорнобильська – ст. м. «Шулявська» подовжено до Повітрофлотського шляхопроводу;
♦ тролейбусний маршрут № 22 «вул. Ольжича – Аеропорт «Київ» організовано на двох ділянках: від вул. Ольжича до вул. Дегтярівської; від Міжнародного аеропорту «Київ» до Індустріального шляхопроводу;
♦ тролейбусний маршрут № 30 «вул. Милославська – вул. Кадетський Гай» організовується на двох ділянках: від вул. Милославської до вул. Дегтярівської, від вул. Кадетський Гай до Індустріального шляхопроводу;
♦ тролейбусний маршрут №27 «Залізнична станція «Київ-Волинський» – ст. м. Петрівка» організовується на двох ділянках: від ст. м. «Петрівка» до вул. Дегтярівської, від Залізничної станції «Київ-Волинський» до Індустріального шляхопроводу;
♦ тролейбусний маршрут № 42 «Ст. м. «Либідська» – вул. Дегтярівська» курсуватиме до Індустріального шляхопроводу.
Окрім того, збільшено кількість вагонів на трамвайному маршруті № 3 Борщагівської лінії швидкісного трамваю.