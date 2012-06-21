За прогнозом Українського гідрометцентру, 21 грудня в Києві очікується хмарна погода з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно західний, 3-8 м/с. Температура вдень 1-3° морозу.
Управління з питань надзвичайних ситуацій КМДА попереджає про можливість виникнення ожеледиці на автошляхах і пішохідних зонах столиці. Через ускладнення погодних умов водіїв закликають утримуватися, за можливості, від поїздок на власному транспорті.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, будьте обережні під час пересування містом!
За оперативною інформацією Управління з питань надзвичайних ситуацій (станом на 08:00 21 грудня), для прибирання снігу та льоду з автошляхів, вулиць і тротуарів Києва задіяно 20 одиниць техніки та 4 382 особи.