ДПС повідомляє про одну з поширених помилок, яку допускають платники податків під час складання податкової декларації з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки (далі – Декларація), а саме: невірне застосування розміру мінімальної заробітної плати під час декларування «нового» об’єкту нерухомого майна.

Наслідком такої помилки є завищення податкового зобов’язання з податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, так як в Україні зберігається тенденція із збільшення розміру мінімальної заробітної плати протягом календарного року.

Зауважуємо, що Декларація заповнюється з урахуванням приміток, які містяться у самій формі Декларації та додатків до неї, що затверджена наказом Міністерства фінансів України від 10 квітня 2015 року №408 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 листопада 2022 року № 371).

Так, у колонці 15 додатків І та ІІ Декларації зазначається розмір мінімальної заробітної плати, встановлений законом про Державний бюджет України на 01 січня звітного (податкового) року.

Наприклад,

юридична особа набула права власності на об’єкт нерухомого майна у листопаді 2022 року та не пізніше 20 грудня 2022 року зобов’язана задекларувати такий об’єкт;

розмір мінімальної заробітної плати на 1 січня 2022 року встановлено у розмірі 6 500 грн та з 1 жовтня 2022 було його змінено на 6 700 грн;

під час декларування такого об’єкта юридична особа повинна застосувати мінімальну заробітну плату у розмірі 6 500 гривень.

Отже, у разі набуття права на об’єкт нерухомого майна протягом календарного року або ж декларування таких об’єктів за попередні звітні роки, розмір мінімальної заробітної плати зазначається в Декларації виключно у розмірі, який встановлено на 01 січня звітного (податкового) року, а не на момент складання (подання) Декларації платником податків.

Пресслужба Державної податкової служби України