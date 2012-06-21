Дніпро одним з перших українських міст розпочне запроваджувати електронний квиток у громадському транспорті. У 2017 році картка почне діяти в метрополітені та на першій лінії трамваю. Щоб квиток з'явився в інших видах транспорту, зокрема, маршрутних таксі, знадобиться більше часу, адже рухомий склад потрібно забезпечити дорогим технічним обладнанням – валідаторами (пристроями для зчитування карток), турнікетами та програмним забезпеченням.

«Насамперед картки запровадять в метрополітені, адже там замкнутий цикл, а також на маршруті першого трамваю. Нам важливо пройти тестовий етап. Закупити програмне забезпечення та обладнання – так звані валідатори. Це складний комплекс технічних заходів», – пояснив мер Дніпра Борис Філатов під час прес-конференції 19 січня.

Запровадження е-квитка в Дніпрі вимагає суттєвих інвестицій у вісім мільйонів доларів. Це понад 216 мільйонів гривень. Кошти виділять з міського бюджету. Та в мерії не виключають, що згодом до процесу фінансування можуть підключитися й міжнародні інвестори. За попередніми прогнозами, перші картки можуть запрацювати в місті вже восени. Насамперед їх вручать сім'ям загиблих учасників АТО. Згідно з рішенням міськради від 2 грудня 2016 року, сім'ї загиблих учасників АТО мають право на безкоштовний проїзд в громадському транспорті. Безкоштовно отримати картки також зможуть майже 400 тисяч городян пільгових категорій. Точну вартість електронного квитка визначать після проведення необхідних тендерів. За попередніми підрахунками, він коштуватиме близько 70-100 гривень.

Очільник міста також назвав знаковим для Дніпра голосування в парламенті за закон про е-квиток і подякував усім, хто доклав зусиль для втілення в життя проекту, який працює в таких містах, як Лондон, Сингапур, Вашингтон, Хельсінкі.

За словами в. о. заступника міського голови Яніки Мерило електронний квиток виконуватиме також функції картки мешканця Дніпра. Електронний квиток відкриє дніпрянам зручний доступ не лише до сплати за проїзд у громадському транспорті. З його допомогою можна буде користуватися електронною медичною карткою, чергою в ЦНАПи та до лікарень. Е-квиток матиме QR- і штрих-код, через які також можна буде здійснювати оплату – за принципом «Укрзалізниці».

Борис Філатов зазначив, що е-квиток дозволить припинити тіньовий обіг коштів і корупцію серед нечесних перевізників, кондукторів і водіїв.

Дизайн електронного квитка дніпряни обирали самостійно. За підсумками голосування, картка буде оздоблена Петриківським розписом. За таку стилізацію проголосували понад дві тисячі дніпрян.

Міський голова також наголосив, що 2017-й має стати роком муніципального транспорту в Дніпрі. Місто проводитиме закупівлі та ремонт рухомого складу, встановлюватиме нові «розумні» зупинки. На них планують витратити 15 мільйонів гривень.

ДОВІДКА «УК»

Нагадаємо, що Верховна Рада України ухвалила закон про електронний квиток 17 січня. За нього проголосували 265 депутатів. На початку жовтня минулого року мер Дніпра Борис Філатов передав міністру інфраструктури Володимиру Омеляну звернення щодо сприяння запровадженню електронного квитка в муніципальному транспорті. Лист підтримки підписали мери 17 українських міст, а також керівник Дніпропетровської області Валентин Резніченко і голови Київської та Одеської обладміністрацій. За оцінкою міністра інфраструктури Володимира Омеляна, до впровадження е-квитка найбільше готові Дніпро та Львів.

Прес-служба Дніпровської міської ради